Karşıyaka\'da Sponsorluk Görüşmeleri

KARŞIYAKA Spor Kulübü'nde 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü genel kurulda görevi bırakmaya hazırlanan başkan Aygün Cicibaş, camianın merakla beklediği Süper Lig'deki basketbol takımının sponsorluk görüşmeleri konusunda açıklama yaptı. Takıma geçen sezonun son bölümünde büyük mali destek vererek küme düşmekten kurtulmasına katkı sağlayan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak'la basketbolun isim sponsorluğuyla ilgili görüşen Aygün Cicibaş, "Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak ile geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Sayın Sancak, Karşıyaka Spor Kulübü ile aralarında sevgiye ve gönül bağına dayanan özel bir ilişki bulunduğunu ifade etmiştir" dedi.

Mesut Sancak'ın zor günlerde kulübün yanında olmaya devam edeceğini ancak isim hakkı ve benzeri sponsorluk konularına mesafeli yaklaştığını belirten Cicibaş, "Bugüne kadar verdikleri desteğin de tamamen bu anlayış doğrultusunda gerçekleştiğini belirtmiştir. Sayın Sancak, Karşıyakamızın zor günlerinde yine kulübümüzün yanında olmaya devam edeceklerini dile getirirken, isim hakkı ve benzeri sponsorluk konularına ise mesafeli yaklaştıklarını, yönetim kurullarının da bu konuya sıcak bakmadığını tarafımıza iletmiştir. Bizler de bugüne kadar göstermiş oldukları destek, samimiyet ve Karşıyaka'ya duydukları aidiyet için kendilerine teşekkür etmiş, yaklaşımlarını saygıyla karşıladığımızı ifade etmiş bulunmaktayız" açıklamasını yaptı.