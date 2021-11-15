Karşıyaka'da Taşyürek çare olamadı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Modafen'le 1-1 berabere kalarak galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Karşıyaka'da Cüneyt Biçer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ahmet Taşyürek de yeşil-kırmızılı takımın kötü gidişine engel olamadı. Sezonun ilk 6 maçında Cüneyt Biçer yönetiminde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 6 puan toplayan Karşıyaka, Teknik Direktör Ahmet Taşyürek önderliğinde çıktığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak yine 6 puanla yetindi.

Ligde teknik direktörü olmadan çıktığı Gümüşhanespor deplasmanından 1 puanla ayrılan Karşıyaka, 12 maçta 2 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyetle 13 puan toplayabildi. Düşme hattının 3 puan üzerinde 13'üncü sırada yer alan Karşıyaka, transfer yasağını kaldırıp büyük umutlarla başladığı yeni sezonda hayal kırıklığı yaşattı. Aldığı skorlarla taraftarının tepkisini çeken yeşil-kırmızılılarda futbolcuların yanı sıra yönetim de transfer politikası nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu.

- İzmir