Karşıyaka\'da Transfer Çalımı ve Yasağı

YENİ sezon öncesi henüz sponsor bulunamayan basketbolda resmi adım atamayan Karşıyaka, futbolda ise yoğun mesai harcıyor. Teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yeniden anlaştıktan sonra yıldızları Erhan, Mücahit ve Alpay'la sözleşme yenileyen Kaf-Kaf skorer golcüsü Ömer Faruk Sezgin'le de ikinci kez masaya oturacak. Yeşil-kırmızılılar, Ömer Faruk'u da takımda tutup dış transfere ağırlık vermek istiyor. Karşıyaka'da futbol şube yönetimi, Burhanettin Basatemür'le birlikte dış transfer görüşmelerine başlamasına rağmen önceliği transfer yasağını kaldırmaya verecek.

TRANSFER YASAĞI İÇİN GÖRÜŞME

Transfer yasağını açmak için kulüpten 23 milyon TL civarında kesinleşmiş alacağı bulunan eski futbolcularına borçlarını ödemesi gereken Karşıyaka, oyuncularla görüşüp indirim isteyecek. Altyapısında yetiştirdiği Adem Yeşilyurt'un transferi karşılığında Fenerbahçe'den 3 genç oyuncu kiralayacak yeşil-kırmızılılarda Burhanettin Basatemür, tespit ettiği isimlerle bizzat görüşüp 3'üncü Lig'e gelmeye ikna etmeye çalışıyor. Sarı-lacivertlilerden Karşıyaka'ya kiralanacak gençlerin haftaya netleşmesi bekleniyor.

16 TEMMUZ'DA SAHAYA İNECEK

Henüz transfer yasağını açmasa da kadro iskeletini önemli oranda koruyan Karşıyaka yeni sezon hazırlıklarına 16 Temmuz Perşembe günü başlayacak. Hazırlıklarının ilk etabını İzmir'de Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde yapacak Kaf-Kaf, 8-19 Ağustos tarihleri arasında Fenerbahçe'nin Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde 11 günlük kampa girmeyi planlıyor. Adem transferinde 2 kampını Topuk Yaylası'nda yapması maddesi de bulunan yeşil-kırmızılılar tarihleri netleştirmek için sarı-lacivertli yönetimi bekliyor.

YÖNETİMDEN ÇIKARMA

Karşıyaka'da 11 Haziran'da göreve seçilen Yiğit Tusder başkanlığındaki yönetim kurulu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ve Ege Genç İş İnsanları Derneği Başkanı (EGİAD) Kaan Özhelvacı'yı ziyaret etti. Başkan Yiğit Tusder, Başkanvekili Ali Yüceışık, Reklam, Sponsorluk ve İş Geliştirme Sorumlusu Engin Ceylan ve Genel Sekreter Tolga Özüm, Özgener ve Özhelvacı'yla bir araya geldi.