Karşıyaka'da Üç Oyuncuya Transfer İzni - Son Dakika
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Karşıyaka'da Üç Oyuncuya Transfer İzni

Karşıyaka\'da Üç Oyuncuya Transfer İzni
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Karşıyaka, Samet Sargın, Yusuf Gassam Karasu ve Hüseyin Gündüz'e transfer görüşmesi için onay verdi.

Karşıyaka'da, Samet Sargın, Yusuf Gassam Karasu ve Hüseyin Gündüz'e, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapmaları için izin verildi.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeşil-kırmızılılarda teknik heyetin raporu doğrultusunda üç oyuncuya, kendileriyle ilgilenen kulüplerle transfer görüşmesi yapmaları için izin verildi.

Karşıyaka'da genç orta saha oyuncuları Samet Sargın ve Yusuf Gassam Karasu'nun başka kulüplerle görüşmesine onay çıktı. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 takımından transfer edilen 19 yaşındaki Samet Sargın, yeşil-kırmızılı formayla 22 karşılaşmada görev alırken 3 asistlik katkı sağladı. 2025-2026 sezonunun devre arasında Bölgesel Amatör Lig ekibi Samandağ'dan kadroya dahil edilen 23 yaşındaki Yusuf Gassam Karasu ise geçtiğimiz sezon 3. Lig'de yalnızca 31 dakika süre alabildi.

Karşıyaka'da geçtiğimiz sezon devre arasında amatör ligden transfer edilen Hüseyin Gündüz'e de taliplerin olduğu öğrenildi. Yeşil-kırmızılı formayla 10 maçta görev yapan oyuncuyla Somaspor, Gölcükspor ve Adana Adaletspor'un ilgilendiği belirtildi. Tecrübeli oyuncuya, kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşerek gelen teklifleri değerlendirmesi için izin verildi.

Hüseyin Gündüz'ün yanı sıra Samet Sargın ve Yusuf Gassam Karasu'nun yapacağı görüşmelerin ardından oyuncuların geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Kaynak: İHA

Hüseyin Gündüz, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'da Üç Oyuncuya Transfer İzni - Son Dakika

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