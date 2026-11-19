3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta pazar günü evinde Alanya 1221'i yenerek galibiyet serisini 6 haftaya çıkarmayı hedefleyen Karşıyaka, sol kanatta zorunlu değişime gidecek. Yeşil-kırmızılı ekipte geçen haftaki Bucaspor 1928 derbisinde hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyen Veysel Karani'nin iyileştiği ve teknik ekibin şans vermesi halinde ilk 11'deki yerini alabileceği ifade edildi. Buca derbisinde 37'nci dakikada sakatlanan Tuğay'ın durumunun ciddi olmadığı ancak bu hafta riske edilmeyeceği kaydedildi. Kaf-Kaf'ta sarı kart cezası sona eren ön libero Alpay da görev yapabilecek.

İzmir ekibinde sağ ön çapraz bağ tedavisi gören orta saha oyuncusu Berat düz koşulara başladı. Belindeki ağrıları ve sağ baldırındaki kas yırtığı nedeniyle ligde henüz forma giyemeyen, sadece kupada 1 dakika görev yapan santrfor Fatih Taşdelen takımla çalışmalara başlamasına rağmen hazır olmaması nedeniyle kadroda yer almayacak. Stoper Aykut'un tedavisi ise 1-2 hafta daha sürecek. Karşıyaka Başkanı Yiğit Tusder, "Atkınızı takın, eşinizi dostunuzu alın. Bu çok önemli hafta sonunda Arma sizi çağırıyor. Herkesin sesine, nefesine ihtiyacımız olan bir hafta sonuna giriyoruz" dedi.