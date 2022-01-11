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Karşıyaka'da yasak telaşı - Son Dakika

Karşıyaka'da yasak telaşı

11.01.2022 12:49
Karşıyaka'da yasak telaşı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarın resmen başlayacak ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da yeni futbolcuları pazar günü Esenler Erokspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçına yetiştirebilmek için telaş var.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yarın resmen başlayacak ara transfer döneminde transfer yasağını kaldırmaya çalışan Karşıyaka'da yeni futbolcuları pazar günü Esenler Erokspor'la oynanacak ikinci yarının ilk maçına yetiştirebilmek için telaş var. Yaz döneminde kulüpten alacaklı eski futbolcu, antrenör, teknik adam ve takım çalışanından tek dönemliğine muvafakatname imzası toplayan veya alacaklarının yarısının ödenmesi karşılığında dosyalarını kapatan Kaf-Kaf'ta yönetim, eski futbolculardan yine imza almaya çalışıyor.

Birçok ismin tek dönemlik muvafakatname imzasını toplayan Karşıyaka'da özellikle bazı gurbetçi futbolculara halen ulaşılamadığı öğrenildi. Yasağı hafta sonuna kadar kaldırmaya çalışan Kaf-Kaf, yasağı açmayı başaramazsa ilk hafta yeni transferlerinden yoksun olacak. Sezon başından beri 11 futbolcunun ayrılmasıyla kadrosu çok eksilen Karşıyaka, şimdiye kadar 4 takviye yaparak Yomraspor'dan 25 yaşındaki golcü Fatih Taşdelen, Çorum FK'dan 22 yaşındaki 10 numara Kerem Pala, Çaykur Rizespor'dan 22 yaşındaki santrfor Can Muhammet Vural ve Pazarspor'dan 27 yaşındaki ön libero Fatih Ergen'le sözleşme imzalamıştı.

TAHSİN BEKLENİYOR

Karşıyaka, transferde Ümraniyesporlu 24 yaşındaki sağ kanat Tahsin Hacımustafaoğlu'yla pazarlıklarını sürdürüyor. Oyuncunun kulübüyle anlaşmaya varıldığı, kendisinin ikna edilmeye çalışıldığı öğrenildi. Tahsin, bu sezon Spor Toto 1'inci Lig'de lider olan Ümraniyespor'da 1 lig, 3 kupa maçına çıktı. Kaf-Kaf, orta saha, sol bek ve stoper de arıyor.


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Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Esenler, Fatih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka'da yasak telaşı - Son Dakika Spor


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