Karşıyaka\'da Yasin Ozan\'ın Geri Dönüşü

Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Anadolu Üniversitesi'ne 3-1 yenilerek zirve yarışında yara alan Karşıyaka'da sakatlıktan çıkan santrfor Yasin Ozan'ın ilk golünü atması yeşil-kırmızılı takıma teselli oldu. Geçen sezon Karşıyaka formasıyla 19 maçta 9 gol attıktan sonra çapraz bağ sakatlığı nedeniyle dizinden ameliyat olan tecrübeli forvet şubat ayında sezonu kapatmak zorunda kalmıştı.

Bu sezon ilk kez Viranşehir ile oynanan kupa maçının ikinci yarısında şans bulan Yasin, ligde ise ilk defa Ergene Velimeşe deplasmanında ikinci devrede görev yaptı. Son olarak Anadolu Üniversitesi maçında 67'nci dakikada oyuna giren 33 yaşındaki gurbetçi golcü, 90'ıncı dakikada ağları havalandırdı. Yasin Ozan, yeşil-kırmızılı formayla 289 gün sonra gol sevinci yaşadı.