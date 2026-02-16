Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye İlk Transfer - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye İlk Transfer

Karşıyaka\'dan Fenerbahçe\'ye İlk Transfer
16.02.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

19 yaşındaki Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atarak tarih yazıyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yer alan köklü İzmir takımı Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan 19 yaşındaki sağ kanat Adem Yeşilyurt yıllar sonra yeşil-kırmızılılardan sarı-lacivertlilere imza atan ilk futbolcu olacak. Daha önce Karşıyaka altyapısında yetişip Fenerbahçe'nin efsanesi olan Ogün Temizkanoğlu 1963 yılında İstanbul ekibine imza attı. Kaf-Kaf'tan 1992'de Ülken Durak, 1997'de Atilla Güneş, Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Karşıyaka'nın altyapısından bu sezon profesyonel olduktan sonra kısa sürede parlayıp devleri peşine takan Adem, 29 yıl sonra ilk olacak.

Halen U19 Milli Takımı'nın Hırvatistan'da katıldığı özel turnuvada forma giyen Adem yarın Çekya ile oynanacak son maçın ardından ay-yıldızlı kafileyle İstanbul'a dönecek. Adem çarşamba günü Fenerbahçe'ye imza atarak ardından sezon sonuna kadar Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek. Adem transferi için Karşıyaka'ya 2 taksit halinde 500 bin Euro bonservis ödeyecek Fenerbahçe'nin ilk taksit ödemesini yarın yapacağı öğrenildi. Adem başka kulübe satılırsa yüzde 25 pay alacak Karşıyaka, Fenerbahçe'den yeni sezonda 3 genç oyuncuyu kiralık alacak. Kaf-Kaf transfer karşılığında Fenerbahçe'nin Topuk Yaylası Tesisleri'nde sezon öncesi 2 kamp yapacak.

Kaynak: DHA

Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe, Karşıyaka, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye İlk Transfer - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Genç çifte hayatlarının şoku 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler Genç çifte hayatlarının şoku! 19 yıl sonra kardeş olduklarını öğrendiler
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi

13:10
Juventus’ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
13:02
Jandarmaya çirkin iftira Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
Jandarmaya çirkin iftira! Genç kadını özür dilemek de kurtarmadı
12:45
Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 6 Temmuz'a ertelendi
12:07
TBMM’deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 13:22:42. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye İlk Transfer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.