Karşıyaka, defans hattına takviye yapmayı bekliyor - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka, defans hattına takviye yapmayı bekliyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezonun ilk maçında Kırşehirspor FSK'yı ağırlayacak olan Karşıyaka, defans hattına yapılacak takviyeleri bekliyor. Tecrübeli bir stoper ve sol bek arayışında olan takım, oyuncularla sözleşme imzalayıp lisanslarını yetiştirmek istiyor. Golcü Yasin Ozan ise geçen sezonki sakatlığı nedeniyle ilk haftaları kaçıracak.

29.08.2024 14:48
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki sezonun ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü Kırşehirspor FSK'yı ağırlayacak Karşıyaka defans hattına yapılacak takviyeleri bekliyor.

Bu bölge için tecrübeli bir stoper ve sol bekle el sıkışan Karşıyaka, oyuncularla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayıp lisanslarını ilk haftaya yetiştirmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon çapraz bağlarından ameliyat olan golcü Yasin Ozan ise ligin ilk haftalarını kaçıracak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka, defans hattına takviye yapmayı bekliyor - Son Dakika

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