Karşıyaka, defans hattına takviye yapmayı bekliyor

Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki sezonun ilk maçında 7 Eylül Cumartesi günü Kırşehirspor FSK'yı ağırlayacak Karşıyaka defans hattına yapılacak takviyeleri bekliyor.

Bu bölge için tecrübeli bir stoper ve sol bekle el sıkışan Karşıyaka, oyuncularla önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayıp lisanslarını ilk haftaya yetiştirmek istiyor. Yeşil-kırmızılılarda geçen sezon çapraz bağlarından ameliyat olan golcü Yasin Ozan ise ligin ilk haftalarını kaçıracak.