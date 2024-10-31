Karşıyaka Deplasmanda Galip - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Karşıyaka Deplasmanda Galip

Karşıyaka, Kolossos H Hotels'i 71-59 yenerek 2. galibiyetini aldı. Ufuk Sarıca, 3 maça odaklandıklarını belirtti.

31.10.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Şampiyonlar Ligi 3. maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'i 71-59 yenen Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bizim için önemli bir galibiyetti. İlk yarda iyiydik, iyi atış fırsatları bulduk fakat düşük bir yüzdeyle oynadık. Oyunun kontrolünü üçüncü çeyrekte ele geçirdik. Üçüncü çeyrekte savunmada daha iyiydik, teması artırarak oynadık ve 10 top aldık, bu da bizim için önemliydi. Önümüzde 3 maçımız daha var ve artık onlara odaklanacağız. Rodos'a kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyor, takımımı galibiyetten dolayı kutluyorum."

Gruptaki 3. maçında 2. galibiyetini alan ve 2. sıradaki yerini koruyan Karşıyaka, 12 Kasım Salı günü Kolossos H Hotels ile İzmir'de karşılaşacak.

Bu arada Rodos Adası'ndan İzmir'e döneceği uçak arızalandığı için havalimanından otele dönen yeşil-kırmızılı kafile, uçaktaki çalışmaların bitmesini bekliyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ufuk Sarıca, Basketbol, Karşıyaka, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka Deplasmanda Galip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 CHP’nin Esenyurt’taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı CHP'nin Esenyurt'taki halk buluşmasına katılmayan 3 belediye başkanı
16:23 Dilruba Kayserilioğlu’na ’’Cumhurbaşkanı’na hakaret’’ suçundan hapis cezası Dilruba Kayserilioğlu'na ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçundan hapis cezası
15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
06:53 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Kostümle koşarken yakalandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Kostümle koşarken yakalandı
01:28 Yer ve saat verdi: Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından Özgür Özel’den kritik çağrı Yer ve saat verdi: Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Özgür Özel'den kritik çağrı
00:04 Orta Doğu’da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek Orta Doğu'da sürpriz gelişme: İsrail ordusu 7 gün içinde ülkeden çekilecek
23:43 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nde: Hani İmralı’dan Meclis’e yol yapıyordunuz İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nde: Hani İmralı'dan Meclis'e yol yapıyordunuz
23:14 Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ’’Öcalan’’ detayı Savcılığın Ahmet Özer yazısında çarpıcı, ''Öcalan'' detayı!
22:22 CHP MYK İstanbul’da olağanüstü toplanıyor CHP MYK İstanbul'da olağanüstü toplanıyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 16:59:28. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka Deplasmanda Galip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.