maraton alt ve üst 125, numaralı 250, VIP A ve C 600, VIP B 1000 TL olarak belirlenirken, mücadeleye büyük ilgi gösteren yeşil-kırmızılı taraftarların stadı büyük oranda doldurması bekleniyor. Şampiyonluk hedeflediği ligde ilk iki haftayı 4 puanla geçen Karşıyaka'da Elazığ FK mücadelesi öncesi sakatlığı bulunan kaleci Hakan Canbazoğlu'nun durumu belirsiz. İlk iki maçında gol atıp gol yemeyen Elazığ ekibi ise 4 puan topladı.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Elazığ FK'yı Ağırlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?