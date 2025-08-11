Karşıyaka Fethiyespor\'a Mağlup Oldu

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta yeni sezon hazırlıklarını Kartepe kampında sürdüren Karşıyaka, ikinci özel maçında 2'nci Lig ekibi Fethiyespor'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, eski teknik patronlarından Selahaddin Dinçel'in çalıştırdığı rakibi önünde tek golü Mustafa Durgun'un ayağından buldu. Karşıyaka kampta daha önce hava şartları nedeniyle 2 günde tamamlanabilen özel maçta Orduspor 1967'yi 3-2 yendi. Karşıyaka'nın o maçta gollerini Mehmet Güneş, Ömer Faruk Sezgin ve Tolga Ünlü kaydetti. Karşıyaka, Kartepe'deki üçüncü hazırlık maçını 2'nci Lig'in yeni ekibi Muğlaspor ile perşembe günü yapacak. Kaf-Kaf cuma günü de kampı tamamlayıp İzmir'e dönecek. Yeşil-kırmızılı ekip aynı rakibiyle 22 Ağustos'ta da sezon açılışında karşılaşacak.