Karşıyaka filede pasör aldı - Son Dakika
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Karşıyaka filede pasör aldı

30.06.2022 11:24
Karşıyaka filede pasör aldı

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka, dış transferde Merinos'tan pasör Gülcan Akyıldız ile anlaştı.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Karşıyaka, dış transferde Merinos'tan pasör Gülcan Akyıldız ile anlaştı.

Yeşil-kırmızılı kulüpen yapılan açıklamada, "Geçen sezon Merinos takımında forma giyen 1994 doğumlu pasör Gülcan Akyıldız Karşıyaka'mızda. Kendisine hoşgeldin diyor, yeni sezonda başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.Gülcan sırasıyla Salihli Bld, Ordu Türk Telekom, Bartın Polisgücü, Balıkesir BŞB, Seramiksan, Kepez Bld, Rota Koleji, Büyükçekmece, Samsun Anakent, Çukurova Bld kulüplerinde de oynadı.


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Kaynak: DHA

Gülcan Akyıldız, Karşıyaka, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka filede pasör aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşıyaka filede pasör aldı - Son Dakika
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