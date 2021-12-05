Karşıyaka fren yaptı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Ağrı 1970 Spor ve Edirnespor'u yenerek aylar sonra ilk kez çıkışa geçen Karşıyaka, lider Fethiyespor'a deplasmanda tek golle teslim oldu. Evinde daha önce 7'de 7 yapan rakibi önünde şiddetli yağışla ağırlaşan zeminde ikinci yarıda Metin'e çarpıp ağlara giden gole birçok net pozisyonu harcayarak yanıt veremeyen Kaf-Kaf, fren yaptı.

Yeşil-kırmızılı ekip, grupta 15 maçta 19 puanda kalıp Play-Off hattıyla arasındaki farkı azaltma fırsatını tepti. Kaf-Kaf, mutlak şampiyonluk hedefiyle başladığı sezonda lider Fethiyespor'un ise henüz ilk yarı bitmeden 18 puan gerisine düştü. Karşıyaka'da İhsan Furkan, bu maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerken, son dakikada sakatlanan Burak'ın MR'ı çekilecek.