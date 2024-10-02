Karşıyaka, Haluk Yıldırım ile yollarını ayırdı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Karşıyaka, 2 Temmuz'da göreve başlayan genel menajer Haluk Yıldırım'la yollarını ayırdı.

Karşıyaka Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Karşıyaka'mızda genel menajerlik görevini yürüten Haluk Yıldırım ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Haluk Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.