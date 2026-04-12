Karşıyaka Hayati Galibiyeti Aldı
Karşıyaka Hayati Galibiyeti Aldı

Karşıyaka Hayati Galibiyeti Aldı
12.04.2026 13:40
Karşıyaka, Büyükçekmece'yi 96-87 yenerek kümede kalma umutlarını artırdı. Protokoldeki kavga ise dikkat çekti.

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, kaybedenin psikolojik olarak havlu atacağı düşme hattındaki iki takım arasında oynanan maçta Onvo Büyükçekmece'yi 96-87 yenip hayati bir galibiyet aldı, son 4 hafta öncesi yarışı bırakmadı. Ligde hiç küme düşmeden aralıksız 52'nci yılında en zorlu sezonunu geçiren Kaf-Kaf taraftarının müthiş desteğiyle yarışa tutundu. Antrenör Ahmet Kandemir göreve geldikten sonra iç sahada üst üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, tamam ya da devam maçında hata yapmadı. Bitime 4 maç kala 6 galibiyete ulaşan İzmir temsilcisi kurtuluş umutlarını artırırken alt sıralardaki rakiplerinin alacağı skorları beklemeye başladı. 4 galibiyetle son sırada kalan Büyükçekmece ise büyük oranda havlu attı.

Karşıyaka kurtuluş yolunda son maçlarını Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve en yakın rakiplerinden Bursaspor'la oynayacak. Kalan haftalarda Bursaspor ve Büyükçekmece de birbirleriyle karşılaşacak. 18 yıl sonra döndüğü Karşıyaka'da kurtuluş ateşini yakan antrenör Ahmet Kandemir, "İki takım için de telafisi mümkün olmayan bir maçtı. İki takım üzerinde de baskı vardı. Karşıyaka'nın, bu takımın, camianın basketbol kültürü bulunduğu yeri hak etmiyor. Biz buradan çıkacağız. Biz buradan çıkarken de tek başımıza çıkamayacağız; taraftarımızın desteğiyle, oyuncuların azmiyle birlikte çıkacağız. Bundan sonraki Erokspor maçında bu salonu bundan daha fazla kalabalık hale getirebilirsek Karşıyaka ligde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

FİNAL GİBİ MAÇ

Süper Lig'de sonuncusu 2015'te 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası zaferleri yaşayan, EuroLeague'de Barcelona, Panathinaikos gibi devleri İzmir'de ağırlayan Karşıyaka'da düşme-kalma savaşında dün final maçı gibi atmosfer vardı. Karşıyaka taraftarları, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu final maçı gibi doldururken takımlarına büyük itici güç oldu. Yeşil-kırmızılılar, özlenen meşhur basketbol tribünü atmosferinde galibiyeti taraftarla birlikte kutladı. Karşıyaka'da Sokolowski ve Young 21'er sayıyla hayati galibiyetin mimarları oldu.

PROTOKOL KARIŞTI

Karşıyaka-Büyükçekmece maçında bitime 4 dakikada kala protokol tribününde yaşanan kavga gündemin baş sırasına oturdu. Maçın son periyodunda daha önce de sık sık bozulan salonun skorbordu arıza yaparken Büyükçekmeceli yöneticilerin duruma, masa hakemlerine ve yönetimleri nedeniyle hakemlere tepki gösterdiği öğrenildi. Basketbol maçlarını parke kenarında izleyen Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, protokolden rakip bir yöneticinin kendisine de hareket yapması üzerine protokole çıkıp üzerine yürüdü. Cicibaş, ayağa kalkıp kendisine aynı şekilde karşılık veren Büyükçekmeceli yöneticiye tokat savurdu. İki taraf birbirlerine vurmaya çalışırken araya giren protokoldeki diğer kişiler kavgayı ayırdı. Maç bu nedenle dururken hakemler salonda iki kez anons yaptırdı. Karşıyaka'nın protokoldeki kavga nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevkedileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

