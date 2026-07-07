Karşıyaka İç Transferde 4'te 4 Yaptı - Son Dakika
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Karşıyaka İç Transferde 4'te 4 Yaptı

Karşıyaka İç Transferde 4\'te 4 Yaptı
07.07.2026 10:45
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Karşıyaka, dört önemli futbolcusuyla sözleşme yenileyerek iç transferde başarılı bir sezon geçirdi.

3'üncü Lig'de sezon öncesi iç transferde takımın en önemli aslarından Erhan'la sözleşme yenileyip, kontratları biten Mücahit ve Alpay'ı da kadroda tutan Karşıyaka, skorer golcüsü Ömer Faruk Sezgin'e de imza attırıp 4'te 4 yaptı. Yeşil-kırmızılı yönetim, takımın iskeletini oluşturan 4 yıldızı da kadroda tutmayı başardı. Futbol şube yönetimi, daha önce 2 kez masaya oturduğu 26 yaşındaki santrfora imzayı attırdı. Geçen sezon Kaf-Kaf'a transfer olduktan sonra 8 ay ceza alıp ilk yarıyı kaçıran, ikinci devrede cezasının kalkmasıyla sahalara dönüp 16 maçta 16 golle müthiş bir performans sergileyen yıldız futbolcu kendisine gelen tekliflere rağmen yuvada kaldı.

İÇ TRANSFERDE 4'TE 4

İç transferi firesiz atlatıp kalmasını istediği tüm futbolcularla yeniden anlaşan Karşıyaka yönetimi, "Geçtiğimiz sezon formamızı başarıyla terleten forvet oyuncumuz Ömer Faruk Sezgin ile 2026-2027 sezonu için yeniden anlaşmaya varmış bulunmaktayız. Yeşil-kırmızı armamız altında mücadele etmeye devam edecek olan Ömer Faruk Sezgin'e başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" açıklamasını yaptı. Kadronun iskeletini koruyan İzmir temsilcisi dış transferi ise Fenerbahçe'den Adem Yeşilyurt transferine karşılık kiralanacak 3 genç ve 4 nokta takviyeyle tamamlamayı planlıyor.

KRALDAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Karşıyaka'yı geçen sezon yarım devrede golleriyle sırtlayan Ömer Faruk, biten sözleşmesini yenileyip yuvada kalmasının ardından sanal medya hesabında duygusal bir paylaşım yaptı. Yıldız futbolcu, "Bazen rakamlar bir sayıdan ibaret değildir. 1912 bir ülkünün bir sevdanın miladıdır. Yeşil inancın, kırmızı mücadelenin adıdır. Armanın ağırlığını taşımak yürekli insanların işidir. Bazı formalar sadece giyilmez, hissedilir. Bazı hikayeler ise yarım kalmaz. Yeniden bu ailenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bana güvenen kulübüme, yönetimimize, hocama ve her zaman yanımda olan büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Şimdi zafere giden yolda hep beraber güzel anılar biriktirme zamanı..." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka İç Transferde 4'te 4 Yaptı - Son Dakika

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