Karşıyaka için fırsat haftası

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezon başında şampiyonluk hedeflerken alt sıralardan bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, bu hafta fırsat maçına çıkacak. Ligde 7 maçtır kazanamayınca düşme hattı sınırına gelen, ikinci yarıda kadrosunu yenilemesine rağmen çıktığı 4 karşılaşmada 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karşıyaka, bu hafta son sıradaki Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak. Ligde borçları nedeniyle gençlerle mücadele eden Karabükspor grupta şimdiye kadar oynadığı 20 maçın 19'unu farklı kaybederken, tek puanını yalnız kendisi gibi galibiyeti bulunmayan düşme hattındaki Ceyhanspor'dan aldı.

Rakibini ilk yarıda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1, ligde ise 4-0 mağlup eden Karşıyaka, pazar günü ev sahibi olacağı mücadeleyi kazanarak hem moral tazelemeyi hem düşme hattından uzaklaşmayı hem de Play-Off hattıyla arasında 13 puana çıkan farkı azaltmayı hedefliyor. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı stoper Metin forma giyemeyecek. Bu arada görevden ayrılan teknik direktör Ahmet Taşyürek tarafından kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Sefer Kanıtemiz, Erman Güraçar'ın dümene geçmesiyle affedilerek takıma döndü. Kadro dışı olan sol kanat Alperen Kocabaş'a ise af çıkmadığı öğrenildi.