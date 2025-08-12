Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, ABD'li uzun forvet Justin Alston ile sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Justin Alston Karşıyaka'mızda. Son olarak geçtiğimiz sezonu Hapoel Holon'da tamamlayan Justin Alston, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Justin'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." denildi.
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Justin Alston ile Anlaşma Sağladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?