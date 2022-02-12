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Karşıyaka, Karabükspor sınavında - Son Dakika

Karşıyaka, Karabükspor sınavında

12.02.2022 11:01
Karşıyaka, Karabükspor sınavında

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka yarın evinde ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 7 maçında galibiyet yüzü göremeyen Karşıyaka yarın evinde ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. Maçın bilet fiyatları maraton 10, numaralı 30, VIP tribün 50 TL olarak belirlendi.

Ligde 23 puanla düşme hattının 2 puan üzerinde yer alan yeşil-kırmızılılar, 1 puanlı rakibini yenerek tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Bornova'da çıktığı Kırıkkale, Esenler Erokspor ve Mardin 1969 müsabakalarından 2 puan çıkaran Karşıyaka, bu stadyumdaki ilk galibiyetini almak istiyor. Karşıyaka'da sarı kart cezalısı stoper Metin forma giyemeyecek.


- İzmir
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Kardemir Karabükspor, Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Aziz, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka, Karabükspor sınavında - Son Dakika Spor


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