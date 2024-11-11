Karşıyaka, Kolossos ile Karşılaşıyor

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Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında yarın Yunanistan temsilcisi Kolossos H Hotels'le İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşıyaka, Rodos Adası'ndaki ilk karşılaşmayı 71-59 kazanmıştı.

Gruptaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan Karşıyaka, 5 puanla 2. durumda bulunuyor.

Grubun diğer maçında Fransız temsilcisi Saint-Quentin, 13 Kasım Çarşamba günü İspanya'da La Laguna Tenerife ile karşılaşacak.

Avrupa'da 274. karşılaşma

Avrupa kupalarında 274. müsabakasında mücadele edecek Karşıyaka, geride kalan 273 maçta 144 galibiyet, 127 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 21 bin 771 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 21 bin 235 sayı gördü.