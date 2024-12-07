Karşıyaka, Krizlere Rağmen Zirve Yarışında

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BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon önce sponsor, ardından yönetim ve maaş krizleriyle dağılma tehlikesi yaşayan ligin en köklü ekiplerinden Karşıyaka, yaşadığı sıkıntılara rağmen iddialı kadrosUyla zirve yarışından kopmadı. Karşıyaka, ligde üst üste 5'inci galibiyetini evinde Darüşşafaka'yı 101-86 yenerek alırken, 9 maçta 7 galibiyete ulaştı. Yeşil-kırmızılılarda yabancılardan Boutsiele sakatlığı nedeniyle forma giyemezken, Jefferson da sakatlanıp ikinci yarıya devam edemedi.

Ligdeki önemli galibiyetin ardından 10 Aralık Salı günü art arda 3 galibiyetle Play-In oynamayı erken garantilediği Basketbol Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki liderlik yarışında Kanarya Adaları'nda lider Tenerife'ye konuk olacak yeşil-kırmızılılarda Antrenör Ufuk Sarıca, "Bizim için şu dönemde kazandığımız her galibiyetin önemi ve değeri çok büyük" dedi.

Karşıyaka'da daha önce 7 oyuncu geciken alacakları için ihtar çekip serbest kalmalarının önüne son anda geçilirken, bu ay içinde sponsor krizi çözülmezse takım yine dağılma tehlikesiyle karşı karşıya gelecek.