Karşıyaka, Kütahyaspor'u Ağırlıyor

Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 8 haftayı 7 galibiyetle namağlup lider geçtikten sonra son haftalardaki puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan Karşıyaka yarın ilk yarının son iç saha sınavında Belediye Kütahyaspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Son 3 deplasman maçını kaybeden yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, 4-0'lık Silifke Belediyespor mücadelesinde futbolcusu Bedirhan'a rakibin ilk golünün ardından saha içine girerek verdiği tepki sonrası gördüğü kırmızı kartın 1 maçlık cezasını Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü karşılaşmasında çekti.

Kaf-Kaf'ta sakatlığı geçen İshak ve kadro dışı cezası affedilen, 3 maçlık cezası da biten Hakan Barış görev yapabilecek. Kaptanlar Cenk Ahmet ve Onur Akbay'a ise Silifke deplasmanı sonrası devre arasına kadar izin verilmişti. Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın vefatı sonrası yönetimi de dağılıp olağanüstü kongrede aday bulamayan Karşıyaka, içinde bulunduğu kaosta son haftalardaki kayıplarla 26 puanla zirveyi kaptırdığı Bursaspor'un 9 puan gerisine düştü. Halen ikinci sırada yer alan Karşıyaka, bu mücadelenin ardından haftaya devrenin son maçında Bursaspor'a konuk olacak. Kütahyaspor ise 23 puanla beşinci sırada bulunuyor.