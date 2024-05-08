Karşıyaka Medical Point, Eda Özyılmaz'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Karşıyaka Medical Point, Eda Özyılmaz'ı kadrosuna kattı

Karşıyaka Medical Point, Eda Özyılmaz\'ı kadrosuna kattı

Karşıyaka Medical Point, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden takımına 2003 doğumlu orta oyuncu Eda Özyılmaz'ı transfer etti. Kulüp, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

08.05.2024 11:23
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Karşıyaka Medical Point, 2003 doğumlu orta oyuncu Eda Özyılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde transferde hareketli günler geçiren yeşil-kırmızılılar, Kübalı orta oyuncu Liset Herrera Blanco, Kübalı smaçör Kenia Carcaces ve 25 yaşındaki smaçör Simay Akdağ'ı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Kadrosunu güçlendirmek için takviyelerini sürdüren İzmir ekibi, son olarak da 2003 doğumlu orta oyuncu Eda Özyılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, "2023-2024 TVF 1. Lig sezonunda en çok blok yapan sporcular arasında bulunan Eda Özyılmaz'a hoş geldin diyor, yeşil kırmızılı formamızla başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İzmir, Spor, Güncel, Son Dakika

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