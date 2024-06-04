Karşıyaka Medical Point, İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka Medical Point, İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı

Karşıyaka Medical Point, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden takımına 26 yaşındaki libero İlarya Zararsız'ı transfer ettiğini duyurdu. Karşıyaka, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

04.06.2024 13:22
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Karşıyaka Medical Point, 26 yaşındaki libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Medical Point, yeni sezona Sultanlar Ligi hedefiyle girmek için transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Liset Herrera Blanco, Kenia Carcaces, Simay Akdağ ve Eda Özyılmaz'ı transfer ettiğini açıklayan yeşil-kırmızılılar, kadrosunu güçlendirmek için takviyelerinü sürdürmeye devam ediyor. İzmir ekibi, son olarak da 1998 doğumlu libero İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Önceki sezonlarda; Arkasspor, Pursaklar Voleybol İhtisas, Merinos SK, Muratpaşa Bel. ve Peymanspor'da forma giyen başarılı libero İlarya Zararsız 2024 - 2025 Sezonunda takımımızda forma giyecek" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Medical Point, İlarya Zararsız'ı kadrosuna kattı - Son Dakika

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