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Karşıyaka Medical Point, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak - Son Dakika
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Karşıyaka Medical Point, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak

Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, erteleme maçında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Karşıyaka 8 galibiyetle 4'üncü sırada yer alırken, İstanbul ekibi ise 9 galibiyetle 3'üncü sıradadır. Salgın nedeniyle ertelenen maç, Play-Off yarışını yakından ilgilendiriyor.

Karşıyaka Medical Point, İstanbul Büyükşehir Belediyespor\'a konuk olacak
23.01.2024 - 11:43,
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda mücadele eden Karşıyaka Medical Point, erteleme maçında yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Grupta Karşıyaka 13 maçta 8 galibiyetle 4'üncü sırada, İstanbul ekibi ise 9 galibiyetle 3'üncü basamakta yer alıyor. Play-Off yarışını yakından ilgilendiren maç yeşil-kırmızılı takımın salgına yakalanması nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: DHA
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