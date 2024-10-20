Karşıyaka, Mersin'i Farklı Geçti

Spor

Ergin KARATAŞ/ İZMİR,

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Ziya Özorhon, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Tolga Akkuşoğlu

KARŞIYAKA: McCollum 15, Kenan Sipahi 18, Jefferson 11, Webb 10, Boutsiele 15, Russell 12, Muhsin Yaşar 9, Hakan Sayılı 5, Ergi Tırpancı 4, Mehmet Efe Demirel 6, Ozan Yılmaz, Mert Celep 2

MERSİN SPOR: Olaseni 11, Cobbs 13, Pineiro 9, Emre Tanışan 8, Cruz 11, Berkay Sinirlioğlu, Simmons 22, Kairys 2, Canberk Kuş 3, Tevfik Akdamar, Rafi Ömer 2

1'İNCİ PERİYOT: 29-22

İLK YARI: 55-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 84-63

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka ilk haftaların flaş takımı Mersin Spor'u evinde farklı yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı: 107-81.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün bir oyun sergileyen İzmir temsilcisi ligde art arda ikinci kez 100 sayının üzerinde skor üretti. McDermott'un sakatlığının sürdüğü Kaf-Kaf'ta Kenan Sipahi 18, McCollum ve Boutsiele 15'er, Russell 12, Jefferson 11, Webb 10 sayıyla oynadı.

Maçın başında Boutsiele'in pota altından etkili oyunuyla öne geçen Karşıyaka'ya konuk Mersin Spor Emre Tanışan ve Pineiro'nun dış atışlarıyla yanıt verdi. Kenan Sipahi ve Hakan Sayılı'nın üçlükleriyle rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen ev sahibi, ilk periyodu Hakan Sayılı'nın turnikesiyle 29-22 önde bitirdi. İkinci periyodun başında Simmons'la üst üste 5 sayı bulan Mersin, pota altından Olaseni, dışarıdan Cobbs ve Emre'nin basketleriyle farkı 2 sayıya indirdi. Bu bölümde Kaf-Kaf'ta Webb ve McCollum devreye girerek farkı yeniden açtı. İlk deve 55-48 sonuçlandı. Üçüncü periyodun bayında Karşıyaka, Kenan, Jefferson ve Russell'ın art arda üçlükleriyle farkı bir anda 20 sayıya taşıdı. Yeşil-kırmızılılar periyodun son saniyesinde McCollum'un basketfaulden bulduğu 3 sayıyla son periyoda 84-63 önde girdi. Son periyotta rahat bir oyunla 100 sayı barajını geçen Karşıyaka salondan 107-81 galip ayrıldı.