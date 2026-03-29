Karşıyaka, Mersin'i Geçti

SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Tolga Akkuşoğlu
KARŞIYAKA: Young 25, Sokolowski 11, Moody 12, Bishop 13, Mert 14, Samet 6, Gordic, Maurice 8, Alston 3, Serkan, Ege,
MERSİN SPOR: White 12, Cruz 16, Cowan 9, Olaseni 18, Kartal 7, Harun 15, Ergi 6, March, Enoch 2, Chassang, Hakan 2
1'İNCİ PERİYOT: 21-31
DEVRE: 55-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 74-72
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka, evinde Mersin Spor'u yenerek 7 maç sonra galip gelmeyi başardı. Yeni başantrenörü Ahmet Kandemir yönetiminde ilk sınavına çıkan Karşıyaka ilk periyodu 10 sayı farkla, 31-21 geride tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan yeşil-kırmızılılar devre arasına 55-42 üstün girdi. Başa baş geçen üçüncü sette de ev sahibi Karşıyaka rakibine 74-72 üstünlük sağladı. Karşıyaka, müsabakayı 92-87 kazanıp ligdeki 5'inci galibiyetini elde etti, ligde kalma umutlarını tazeledi.
