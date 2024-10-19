Karşıyaka, Mersin Spor ile Karşılaşıyor

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BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk iki haftasını 1 galibiyet, 1 mağlubiyetle geçen Karşıyaka yarın ligin yeni ekiplerinden Mersin Spor'la evinde karşılaşacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bilet fiyatları tam 250, öğrenci bileti 150 TL olarak belirlendi. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibi Sanit-Quentin'i yine evinde mağlup eden Karşıyaka'da ayak bileğindeki sakatlığı süren McDermott forma giyemeyecek. Ligdeki ilk yılını geçiren Mersin Spor, ilk iki haftada Merkezefendi Belediyesi Basket'i deplasmanda, Aliağa Petkimspor'u ise iç sahada yenmeyi başarmıştı.