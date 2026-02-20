Karşıyaka, Nazillispor\'u Ziyaret Ediyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü son sırada yer alarak kurtuluşu mucizelere bağlı olan Nazillispor'a konuk olacak Karşıyaka deplasmandaki galibiyet hasretine son verip ikinci yarıda ilk kez seri yakalamaya çalışacak. Sezonun ilk 3 deplasmanını kazanan Kaf-Kaf ardından 7 deplasmanda tek galibiyet alabildi. İzmir temsilcisi konuk olduğu son 3 maçta 3 puana hasret kaldı. Sezonun ikinci yarısında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşıp üçüncülüğe gerileyen Karşıyaka ikinci devrede hiç seri galibiyet de alamadı.

Devrenin ilk 3 haftasından 1 puan çıkarabilen yeşil-kırmızılı ekip son 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle toparlandı. Geçen hafta iç sahada İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenen Karşıyaka, pazar günü Nazillispor'u da yenerse ikinci yarıda ilk kez üst üste 2 galibiyet alacak. Grupta galibiyetsiz 4 puanla dibe demir atan, gençlerle mücadele eden Nazillispor son 8 maçını kaybetti. Nazillispor kendi stadı çürük olduğu gerekçesiyle kapandığı için iç saha maçlarını Pamukören Sahası'nda oynuyor.