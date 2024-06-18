Karşıyaka'nın borcu 400 milyon TL'yi aştı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka'nın borcu 400 milyon TL'yi aştı

TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı. Kulübün borçları son yıllarda sürekli artış gösterirken, başarı elde edilemedi ve transfer yasağına rağmen borçlar daha da arttı.

18.06.2024 10:48
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TFF 3. Lig ekiplerinden Karşıyaka'nın borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklanırken, yeşil-kırmızılı kulübün borçlarının son yıllarda katlanması ise dikkatleri çekti.

İzmir'in köklü kulüplerinden Karşıyaka, dernek yapısıyla yoluna devam ederken ay başında düzenlenen kongreyle toplam borcu 30 Nisan 2024 tarihi itibarıyla 400 milyon 684 bin TL olarak açıklandı. Kulübün borçları ise son yıllarda artış gösterdi. Karşıyaka'da 31 Aralık 2018 tarihinde kulübün borcu 67 milyon 483 bin 218 TL olarak ifade edilirken, 30 Nisan 2019 tarihi itibariyle borcun 57 milyon 266 bin 436 TL'ye düştüğü açıklandı. Nisan 2019'dan yeşil-kırmızılıların borcu her sene düzenli olarak artarken, A takım branşlarında hiçbir kupa kazanılamadı ve bir üst lige çıkma başarısı da gösteremedi.

Öte yandan futbolda en alt profesyonel kategori olan TFF 3. Lig'den bir türlü kurtulamayan Karşıyaka, 2016-2021 yılları arasında transfer yasağı olmasına rağmen borcunu artırdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Finans, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın borcu 400 milyon TL'yi aştı - Son Dakika

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