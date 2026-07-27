Karşıyaka’da Ethem Örgev takımdan ayrıldı

Karşıyaka'nın 20 yaşındaki savunma oyuncusu Ethem Örgev, yeşil-kırmızılı takımdan ayrıldığını duyurdu.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Yeşil-kırmızılıların geçtiğimiz sezonun devre arasında, Erol ve Hıdır'ın cezası nedeniyle savunma hattındaki eksikliği gidermek amacıyla Bölgesel Amatör Lig 9. Grup temsilcisi Cumayeri Belediyespor'dan kadrosuna kattığı 2006 doğumlu Ethem Örgev, takıma veda etti.

İzmir ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan genç savunmacı, geçtiğimiz sezon yalnızca 2 lig maçında görev aldı. Yeni sezon öncesinde Karşıyaka'dan ayrılan Ethem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeşil-kırmızılı camiaya veda etti.

Örgev, "Geride bıraktığımız bu sezonda Karşıyaka formasını giymek benim için büyük bir onurdu. Bu büyük camianın bir parçası olmak, armayı taşımak ve sahada savaşmak unutulmaz bir deneyimdi. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe, kulüp çalışanlarına ve en önemlisi büyük Karşıyaka taraftarına sonsuz teşekkürler. Desteğiniz, sevginiz ve inancınız için minnettarım. Birlikte güzel anlar biriktirdik. Karşıyaka her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Her şey için teşekkürler Karşıyaka" ifadelerine yer verdi.