Karşıyaka'nın gözü Kerem'de

TFF 3'üncü Lig'de dış transferde henüz hamle yapmayan Karşıyaka, geçen sezon kiralık olarak takımda forma giyen Kerem Pala'yı bekliyor. Devre arasında Çorum FK'dan kiralanıp özellikle sezonun son haftalarında ilk 11'in değişilmezi olan 22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusuyla ilgili kulübüyle görüşülecek.

Kaf-Kaf, Kerem'i yeniden kadrosuna katmayı istiyor. Kerem, yeşil-kırmızılılarda geçen sezon ikinci yarıda toplam 14 maçta forma giyerek 1 gol attı. Göztepe altyapısında yetişip 2018 yılında Çorum'un yolunu tutan İzmirli futbolcu Kerem Pala, daha önce Isparta 32 Spor'da da kiralık olarak görev yaptı. Kerem, hem Çorum FK hem de Isparta 32 Spor'da 3'üncü Lig'de şampiyonluk yaşadı.