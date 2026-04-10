Karşıyaka'nın Hayati Maçı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karşıyaka'nın Hayati Maçı

Karşıyaka\'nın Hayati Maçı
10.04.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, ligde kalmak için Büyükçekmece'yi ağırlıyor. Maç 20.30'da başlayacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde daha önce 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Karşıyaka yarın küme düşmemek için tarihinin en önemli maçlarından birine çıkacak. Ligde küme düşmeden 52 yıldır kesintisiz mücadele ederek bu sezon hiç düşme hattından sıyrılamayan Karşıyaka bitime 5 maç kala yarın son sıradaki Büyükçekmece'yi ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki iki takım için de hayati öneme sahip karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Ev sahibi Karşıyaka taraftarları, biletleri tam 200, öğrenci 100 TL'den satılan maçta tribünleri şampiyonluk finali gibi dolduracak.

Karşıyaka-Büyükçekmece maçı bitime 5 hafta kala düşme potasındaki iki takım için de tamam ya da devam niteliği taşıyacak. Karşıyaka ligde 25 maçta 5 galibiyetle kurtuluş hattındaki Bursaspor ve Aliağa Petkimspor'un 2 galibiyet gerisinde 26'ncı haftaya başladı. Büyükçekmece'nin 4 galibiyeti bulunuyor. Kaf-Kaf kazanırsa rakipleriyle farkı eritip son 4 maça umutlu girme fırsatı yakalayacak. Yeşil-kırmızılı ekip Büyükçekmece'nin galibiyeti halinde ise ligde kalma şansını çok azalatacak. Kaybederse psikolojik olarak havlu atacak Büyükçekmece ise kazanırsa biraz olsun umutlarını artıracak.

Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Hayati Maçı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 12:25:32. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'nın Hayati Maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.