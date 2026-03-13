Karşıyaka\'nın Hayatta Kalma Mücadelesi

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde her geçen hafta küme düşme korkusunu daha çok hissetmeye başlayan ligin köklü ekibi Karşıyaka yarın güçlü rakiplerinden Türk Telekom'u taraftarının desteğiyle yenip umut tazelemeye çalışacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Karşıyaka'da basketbol takımıyla aynı gün iç sahada olan 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki futbol takımının maçının saati taraftarların iki mücadelede de takımlarına tribünde destek verebilmeleri için 14.00'e alınmıştı. 1974'ten beri 52 yıldır aralıksız Süper Lig'de yer alarak Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Türk basketbolunun en uzun süredir ligde mücadele eden kulübü olan Karşıyaka bitime 9 maç kala 4 galibiyetle düşme hattından çıkamadı. Kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisindeki yeşil-kırmızılı ekip üst üste 5 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Türk Telekom ise 13 galibiyetle Play-Off potasında yer alıyor.