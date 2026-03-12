Karşıyaka'nın Kritik Günü - Son Dakika
12.03.2026 12:43
Karşıyaka, futbol ve basketbolda önemli maçlar oynayacak. Futbol, Play-Off için, basketbol ise küme düşme korkusuyla mücadele edecek.

FUTBOL ve basketbolda farklı hedefler peşinde olan Karşıyaka cumartesi günü İzmir'de üst üste iki çok kritik mücadele verecek. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattındaki Karşıyaka takipçisi Ayvalıkgücü Belediyespor'u ağırlarken, 52 sene sonra küme düşme korkusu yaşayan basketbol takımı da Süper Lig'de Türk Telekom'u konuk edecek. Karşıyaka yönetimi; Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurarak, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak basket maçıyla çakışmaması için Alsancak Stadı'nda saat 15.30'da başlaması gereken futbol maçını 14.00'e aldırdı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar iki önemli sınavda da takımlarına art arda destek verecek.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta cezaları biten as futbolcularının form tutmasıyla son 4 maçını kazanıp tekrar yükselişe geçen Karşıyaka, son 13 maçın 12'sinden galip ayrılan takipçisi Ayvalıkgücü'nü de yenerse üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırıp Play-Off'ta saha avantajını almak için avantaj elde edecek. Grupta Kaf-Kaf'ın 53, Ayvalık'ın 52 puanı bulunuyor. Türk basketbolunun Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra en uzun süredir Süper Lig'de mücadele eden kulübü olup bu sezon her geçen hafta küme düşmeye yaklaşan sondan ikinci sıradaki Karşıyaka, üst üste 5 maçından mağlubiyetle ayrıldı. Kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisindeki Kaf-Kaf güçlü rakibi Türk Telekom önünde taraftarının desteğiyle kazanıp umut tazelemeye çalışacak.

Kaynak: DHA

Karşıyaka, Futbol, Spor

