Karşıyaka\'nın Mert Celep\'ine Adale Yırtığı Teşhisi

Spor

İZMİR,

BASKETBOL Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Galatasaray'a evinde son anlarda 97-88 mağlup olarak elenen Karşıyaka'da maçta sakatlanıp oyuna devam edemeyen Mert Celep'te adale yırtığı tespit edildi. Tedavisine başlanan tecrübeli basketbolcu 10 gün parkelerden uzak kalacak. Mert'in sezona Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle verilen arada iyileşip ilk maça kadar sahalara dönmesi bekleniyor.