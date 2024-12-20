Karşıyaka'nın Transfer Yasağı Krizi ve Olağanüstü Genel Kurul - Son Dakika
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Karşıyaka'nın Transfer Yasağı Krizi ve Olağanüstü Genel Kurul

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yönetimsiz kalan Karşıyaka, 24 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı arayışlarını sürdürürken transfer yasakları ile boğuşuyor. Takım, alacakları nedeniyle eski futbolculara 2 milyon TL ödeme yapmazsa ara transfer döneminde yasaktan kurtulamayacak.

20.12.2024 12:27
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yönetimsiz kalıp 24 Aralık Salı günü 1 ay içinde ikinci kez toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı arayışlarını sürdüren Karşıyaka, transfer yasaklısı konumunda. Bu sezon ana sponsorunu kaybeden Süper Lig'deki basketbol takımının sponsor, maaş ve FIBA'daki transfer yasağı yaptırımlarını çözmeye çalışan Kaf-Kaf'ta 24 Aralık'ta göreve gelecek yönetim, 2'nci Lig'e çıkmayı hedefleyen futbol takımında da transferde yasak engeliyle karşı karşıya kalacak.

Karşıyaka, takımda yıllar içinde forma giyen eski futbolculardan Taha Yalçıner, Şeref Özcan, Denis Meriç ve Haydar Yılmaz'ın Futbol Federasyonu kanalıyla kesinleşen alacakları nedeniyle transfer yasaklısı durumunda. Yeni yönetimin ara transfer döneminde yasağı kaldırmak için yaklaşık 2 milyon TL ödeme yapması gerekiyor. Ligde içinde bulunduğu kriz ortamında ilk yarının son 5 maçını kazanamayıp zirveden inerken devre arasına 28 puanla Play-Off hattında üçüncü sırada giren Karşıyaka'da mevcut kadro da peşinat taksiti ödemelerini bekliyor. Takımdan Cenk Ahmet, Sefa ve Gökhan Meral ise alacakları yüzünden kulübe ihtar çekmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka'nın Transfer Yasağı Krizi ve Olağanüstü Genel Kurul - Son Dakika

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