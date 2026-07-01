Karşıyaka\'nın Yeni Sezon Toplantısı

BASKETBOL Süper Ligi'nin en köklü temsilcilerinden Karşıyaka'da başkan Yiğit Tusder ve şube yönetimi, takımı geçen sezon mucizevi bir şekilde ligde tutan Antrenör Ahmet Kandemir'le ilk toplantıyı yaptı. Sözleşmesi biten tecrübeli çalıştırıcıyla sezon öncesi kulübün ve basketbolun genel durumu görüşüldü. Taraftarın önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. Toplantıda yeni sözleşmeyle ilgili henüz bir görüşme yapılmadığı öğrenildi.