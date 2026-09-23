Karşıyaka, oyuncu ve antrenör alacaklarını ödeyince TBF transfer yasağını kaldırdı - Son Dakika
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Karşıyaka, oyuncu ve antrenör alacaklarını ödeyince TBF transfer yasağını kaldırdı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödedi. Bunun ardından TBF kulübün transfer yasağını kaldırdı; kulüp, Samet Geyik ile Ozan Yılmaz'a teşekkür etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, oyuncu ve antrenörlerin geçmiş dönem alacaklarını ödeyip, transfer yasağını kaldırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "TBF'ye olan oyuncu borçlarımız kapsamında Thomas Akyazılı, Ergi Tırpancı, Ozan Yılmaz, Mehmet Efe Demirel, Serkan Menteşe, Ege Özçelik, Samet Geyik ve Efe Yılmaz ile antrenörlerimiz Göktuğ Dilbazer, Ahmet Kandemir, Milos Obrenovic, Yağız Sertoğlu ve Candost Volkan'ın alacakları kapatılmıştır. Gerçekleştirilen ödemelerin ardından TBF tarafından uygulanan transfer yasağımız kaldırılmıştır. Bu zorlu süreçte kulübümüze gösterdikleri anlayış ve sağladıkları destek dolayısıyla Samet Geyik ve Ozan Yılmaz'a teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: AA
KarşıyakaSigortaTürkiyeSporSon Dakika

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