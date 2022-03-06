Karşıyaka patlama yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka patlama yaptı

06.03.2022 11:47
Karşıyaka patlama yaptı

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çıktığı son 10 maçta yalnız sonuncu Karabükspor'u yenip alt sıralarda kalarak korkulu rüya gören Karşıyaka, deplasmanda Ceyhanspor'a gol oldu yağdı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çıktığı son 10 maçta yalnız sonuncu Karabükspor'u yenip alt sıralarda kalarak korkulu rüya gören Karşıyaka, deplasmanda Ceyhanspor'a gol oldu yağdı. Karabük gibi kurtuluş umudunu yitiren zayıf rakibi önünde sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılan Kaf-Kaf, 30 puanla düşme hattının 3 puan üzerine çıkıp nefes alırken, kendisi için ilkleri başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonunda deplasmanda merhum teknik direktör Turgut Uçar yönetiminde 6-0 kazandığı Erciyesspor maçının ardından en farklı galibiyetini alırken, 5 yıl sonra 7 gol birden attı. Kaf-Kaf, son olarak aynı sezon 23 Nisan 2017'de oynanan maçta 1461 Trabzon'u 7-3 yenmişti.

Karşıyaka'da Ceyhan deplasmanının henüz 1'inci dakikasında gol perdesini açan takımın en skorer ismi Abdülkadir, 6 haftalık suskunluğuna son verdi. Ara transfer döneminde takıma dahil olduktan sonra skora katkı veremeyen santrforlar Fatih Taşdelen ve Can Muhammet de ilkleri yaşadı. İzmir temsilcisinde Gümüşhanespor maçının ardından üst üste ikinci kez 11'de forma giyen Fatih, Ceyhan'a 3 gol birden atarak hat-trick yaptı. İkinci yarının ilk 6 maçında 11'de oynadıktan sonra yerini Fatih'e bırakan Can da 87'nci dakikada skoru ilan eden 7'nci golü kaydetti. Moral ve özgüven kazanan Kaf-Kaf'ta cezalı duruma düşen teknik direktör Erman Güraçar maçı tribünden izledi.


- İzmir
YORUMLAR
500
TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 TFF 3. Lig: Ceyhanspor: 0 Karşıyaka: 7 Karşıyaka'ya fırsat maçı Karşıyaka'ya fırsat maçı

Futbol Federasyonu, Karşıyaka, Karabük, Rüya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka patlama yaptı - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Futbol tarihinin en acı günü! Sahanın ortasında katliam: 17 ölü, 20'den fazla yaralı
11:40 Yeni bir aşka yelken açan ünlü sunucu Ebru Akel, doktor sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
11:19 Aslanla şakanın sonu kanlı bitti! Ürkütücü saniyeler anbean kameralarda
11:18 İsrail polisi 19 yaşındaki Filistinli bir genci daha ateş açarak öldürdü
11:08 Basına sızan Pentagon belgeleri gündem oldu! ABD, Ukrayna'yı şehir savaşına yavaş yavaş hazırlamış
10:54 Vatandaş talebi arttırınca, stokçu marketler ayçiçek yağlarını rafın arkasına saklamış!
10:52 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filmini gösterime koymayan Kozan Belediye Başkanı'na 'IQ testi' yolladı
10:41 Bahar yolda! Son cemre de bugün toprağa düştü
10:36 Eski ekonomi danışmanı açıkladı, Putin'i durdurmanın tek yolu direnmek!
10:33 Ukrayna Savunma Bakanlığı açıkladı: Rusya'nın sıradaki hedefi Kaniv hidroelektrik santrali barajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 11:54:12. #1.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka patlama yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement