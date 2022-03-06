Karşıyaka patlama yaptı - Son Dakika

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta çıktığı son 10 maçta yalnız sonuncu Karabükspor'u yenip alt sıralarda kalarak korkulu rüya gören Karşıyaka, deplasmanda Ceyhanspor'a gol oldu yağdı. Karabük gibi kurtuluş umudunu yitiren zayıf rakibi önünde sahadan 7-0'lık galibiyetle ayrılan Kaf-Kaf, 30 puanla düşme hattının 3 puan üzerine çıkıp nefes alırken, kendisi için ilkleri başardı. Yeşil-kırmızılı ekip, 2016-2017 sezonunda deplasmanda merhum teknik direktör Turgut Uçar yönetiminde 6-0 kazandığı Erciyesspor maçının ardından en farklı galibiyetini alırken, 5 yıl sonra 7 gol birden attı. Kaf-Kaf, son olarak aynı sezon 23 Nisan 2017'de oynanan maçta 1461 Trabzon'u 7-3 yenmişti.

Karşıyaka'da Ceyhan deplasmanının henüz 1'inci dakikasında gol perdesini açan takımın en skorer ismi Abdülkadir, 6 haftalık suskunluğuna son verdi. Ara transfer döneminde takıma dahil olduktan sonra skora katkı veremeyen santrforlar Fatih Taşdelen ve Can Muhammet de ilkleri yaşadı. İzmir temsilcisinde Gümüşhanespor maçının ardından üst üste ikinci kez 11'de forma giyen Fatih, Ceyhan'a 3 gol birden atarak hat-trick yaptı. İkinci yarının ilk 6 maçında 11'de oynadıktan sonra yerini Fatih'e bırakan Can da 87'nci dakikada skoru ilan eden 7'nci golü kaydetti. Moral ve özgüven kazanan Kaf-Kaf'ta cezalı duruma düşen teknik direktör Erman Güraçar maçı tribünden izledi.

- İzmir