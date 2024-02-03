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Karşıyaka, Pazarspor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Karşıyaka, Pazarspor'u 3-0 mağlup etti

Karşıyaka, Pazarspor\'u 3-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Karşıyaka, evinde konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 mağlup etti. Karşıyaka'nın gollerini Fatih Taşdelen, Ömer Alper Tatlısu ve Yasin Ozan attı.

03.02.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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TFF 3. Lig 2. Grup 21. haftasında Karşıyaka konuk ettiği Pazarspor'u 3-0 mağlup etti.

Hakemler: Tayfun Güz, Semih Kurtuluş, Cihat Sevi

Karşıyaka: Haydar Yılmaz, Erdem Gökçe, Alpay Koldaş, Alper Tatlısu, Ferdi Burgaz, Emre Keleşoğlu, Mehmet Alaeddinoğlu (Mustafa Durgun dk. 55), Barış Sağır, Cenk Ahmet Alkılıç (Arda Gülmez dk. 88), Fatih Taşdelen (Enes Nalbantoğlu dk. 81), Yasin Ozan (Mertcan Koç dk. 89)

Pazarspor: Halil Kaşlı, Enes Salih Çavdar, Muhammet Çavuşoğlu, Aykut Civelek, Emircan Bayrakdar (Fatih Cin dk. 46), Batuhan Tunçay, Ahmet Arık (Hacı Şükrü Çiçek dk. 55), Efe Taylan Altunkara, Mustafa Apardı (Remzi Kolcuoğlu dk. 83), Ali Çelik (Emre Turan dk. 64), Göktuğ Yılmaz

Goller: Fatih Taşdelen (dk. 14), Ömer Alper Tatlısu (dk. 65), Yasin Ozan (dk. 77) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Emircan Bayrakdar, Ensar Çavuşoğlu (Pazarspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

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