Karşıyaka, Pazarspor\'u mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini arıyor

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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, 18. hafta mücadelesinde yarın Pazarspor'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılılar, rakibini mağlup ederek ligde üst üste dördüncü galibiyetini elde etmek istiyor.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 18. hafta mücadelesinde yarın Pazarspor ile karşı karşıya gelecek. Alsancak Stadyumunda oynanacak müsabaka, saat 14.00'te başlayacak. Müsabaka öncesinde Karşıyaka 32 puanla 3. sırada yer alırken, Pazarspor ise 20 puanla 8. sırada bulunuyor. Yeşil-kırmızılı ekip, rakibini mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini isterken, konuk ekip ise orta sıralardan kurtulup play-off hattına girmek istiyor. Bu zorlu mücadeleyi Sakarya bölgesinden Tayfun Güz yönetecek. Güz'ün yardımcılıklarını; Semih Kurtuluş ve Cihat Sevi yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Yunus Aytekin Atabek olacak.

Öte yandan sezon sezonun ilk devresinde Pazarspor ev sahipliğinde oynanan müsabakayı Karşıyaka 1-0 kazanmayı başarmıştı. - İZMİR