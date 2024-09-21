Karşıyaka Pınar Cup 2024'ü Kazandı

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Basketbol Pınar Cup 2024'ün son maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 94-51 yenen Karşıyaka, turnuvada birinciliğe ulaştı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodunu 19-12 önde bitiren Karşıyaka, devreyi de 45-23 üstün tamamladı. Üçüncü periyodu da 57-39 önde geçen Karşıyaka, müsabakadan 94-51 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı on üçer sayıyla tamamlayan Daron Russell ve Kenan Sipahi, en skorer isimler oldu.

Organizasyondaki ilk maçında Yunan ekibi Promitheas Patras'ı 85-65 mağlup eden Karşıyaka, ikinci müsabakasını da kazanarak Pınar Cup 2024'te birinciliğe ulaştı.

Turnuvanın en değerli oyuncusu Karşıyaka'dan Jerry Boutsiele seçildi.