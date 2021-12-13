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Karşıyaka puana sevinemedi - Son Dakika

Karşıyaka puana sevinemedi

13.12.2021 12:31
Karşıyaka puana sevinemedi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta grubun iddialı takımlarından Belediye Derincespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Karşıyaka, 1 puanla mutlu olmadı.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta grubun iddialı takımlarından Belediye Derincespor'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Karşıyaka, 1 puanla mutlu olmadı. Burak'ın sezonu kapattığı yeşil-kırmızılılarda Metin ve Samican da maçta sakatlanıp ikinci yarının başında oyundan çıkarken, 2 topu direkten dönen, birçok pozisyonu harcayan Karşıyaka, rakibin 67'nci dakikada golüne 72'nci dakikada Özgür'ün asistinde Harun'la karşılık verdi. Grupta 16 maçta 20 puanla üst gruba yaklaşma fırsatını yine tepen yeşil-kırmızılı ekip, ilk yarının son haftasına Play-Off hattının 6, zirvenin 20 puan gerisinde girdi. Karşıyaka'da maçta arka adalesinden sakatlanan Metin ve göğsüne darbe alan Samican'ın durumları belirsizken, Ertuğrul ve Harun ise gördükleri kartlarla cezalı duruma düştü.

HARUN GOLLE DÖNDÜ

Karşıyaka'da bu sezon yedek kalan Harun, Derince deplasmanında takımına puanı getiren golü attı. Son olarak geçen sezon 21 Mart'taki Somaspor deplasmanında ağları sarsan tecrübeli orta saha, bu sezona ilk 11'de başladıktan sonra yedek kulübesini mesken tuttu. 13 Ekim'deki Gümüşhanespor deplasmanından sonra teknik direktör Ahmet Taşyürek döneminde hiç 11'de tercih edilmeyip süre almakta zorlanan Harun, Derince önünde ikinci yarıda oyuna girerek tabelayı değiştirdi.


Karşıyaka puana sevinemedi

Futbol Federasyonu, Derincespor, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karşıyaka puana sevinemedi - Son Dakika Spor


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