Karşıyaka sahasında Gaziemirspor'a 84. dakikada yediği golle 1-0 yenildi - Son Dakika
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Karşıyaka sahasında Gaziemirspor'a 84. dakikada yediği golle 1-0 yenildi

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Karşıyaka sahasında Gaziemirspor\'a 84. dakikada yediği golle 1-0 yenildi
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TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta maçında Karşıyaka, sahasında Gaziemirspor'a 1-0 yenildi. Gaziemirspor 84. dakikada Mustafa Çalışkan'ın golüyle kazanırken, iki takımın teknik direktörleri ile bir oyuncu kırmızı kart gördü.

TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta mücadelesinde Karşıyaka, sahasında Gaziemirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Muhammet Taha Onat, Burak Celep, Batuhan Akkuş

Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Aykut Çolakoğlu, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yiğit Evin dk. 87), Süleyman Enes Karakaş (Eren Arda Şan dk. 60), Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (Fehmi Koç dk. 75), Gökdeniz Tandoğan (Selim Demirci dk. 75), Mevlüt Can Kaynak, Berat Şahin (Muhammed Altunbay dk. 87)

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemür

Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Anıl Doyuran, Onur Şirin, Kadir Ötçeken (Işıkcan Koca dk. 76), Enes Filiz (Sedat Yahşi dk. 78), Mehmet Alperen Kızkapan, Kemal Güzel, Gökhan Bozca (Miraç Furkan Türközü dk. 67), Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaranoğlu (Ege Batur dk. 67)

Teknik Direktör: Çağdaş Çabak

Gol: Mustafa Çalışkan (dk. 84) (Gaziemirspor)

Kırmızı Kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Çağdaş Çabak (Teknik Direktör) (Gaziemirspor), Burhanettin Basatemür (Teknik Direktör) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: İsmail Uluhan Kaçaranoğlu, Işıkcan Koca (Gaziemir SK)

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMustafa ÇalışkanKarşıyakaFutbolSporSon Dakika

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