Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi\'nde Saha Avantajı İçin Mücadele Edecek

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BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 4'üncü kez Play-In'e kalan Karşıyaka, C Grubu'ndaki son maçta yarın Fransa'da Saint Quentin'e ikinci sıradaki yerini koruyarak saha avantajını almak için konuk olacak. Saint Quentin Arena'daki karşılaşmanın hava atışı saat 23.00'te yapılacak. La Lagune Tenerife'nin 5'te 5'le lider olarak son 16'yı garantilediği grupta Karşıyaka 3 galibiyetle ikinci, Fransız ekibi ise 2 galibiyetle üçüncü durumda.

Rakibini yenerse grup ikinciliğini elde edecek Kaf-Kaf mağlubiyet durumunda ise ikili averaj üstünlüğünü korumaya çalışacak. Saint Quentin'le İzmir'de oynadığı ilk maçı 10 sayı farkla 84-74 kazanan temsilcimiz, 10 farkın altındaki yenilgilerde de ikinci olacak. Kaf-Kaf grupta ikinciliği kaçırıp üçüncü olursa ise Play-In etabında saha avantajı olmadan mücadele edecek. Karşıyaka, Play-In'de D Grubu'ndan gelecek ekiple eşleşip son 16 turu için rakibinden 2 galibiyet almaya çalışacak.