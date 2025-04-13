TFF 3. Lig 1. Grup 28. haftasında Karşıyaka, konuk ettiği Silifke Belediyespor'a 2-1 mağlup oldu.
Hakemler: Kemal Savaş, Hüseyin Sepetçioğlu, Mert Öztürk
Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz, Kadir Bakırtaş, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Cenk Ahmet Alkılıç, Berat Şahin (Erdal Öztürk dk. 70), Sefa Küpeli (Yasin Ozan dk. 79), Ali Sinan Gayla (Bedran Ekin dk. 46), Enes Nalbantoğlu (Mustafa Durgun dk. 89), İshak Kurt
Silifke Belediyespor: Ömürcan Çavuşoğlu, Salih Zafer Kurşunlu, Kağan Topçu, Ekrem Çalışanlar, Arif Cılak, Okan Toprak, Muhammet Harun Genç (Halilcan Gül dk. 84), Burak Evren, Ali Bilgin, Şükrü Kaan Kılıçaslan (Uğur Ahmet Özder dk. 88), Fatih Aydın (Enginalp Yamaç dk. 38)
Goller: Ekrem Çalışanlar (dk. 9), Halilcan Gül (dk. 90+3) (Silifke Belediyespor), İshak Kurt (dk. 90+1) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş (Karşıyaka), Şükrü Kaan Kılıçaslan, Enginalp Yamaç, Ömürcan Çavuşoğlu, Kağan Topçu (Silifke Belediyespor) - İZMİR
Son Dakika › Spor › Karşıyaka, Silifke Belediyespor'a 2-1 Yenildi - Son Dakika
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