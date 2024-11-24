Karşıyaka, Son Dakika Golüyle Kahramanmaraşspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika
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Karşıyaka, Son Dakika Golüyle Kahramanmaraşspor ile Berabere Kaldı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Lig'de mücadele eden Karşıyaka, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kalarak sezonun kritik bir maçını geride bıraktı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Karşıyaka, 66. dakikada ve 90+8'de attığı gollerle puan almayı başardı.

24.11.2024 16:30
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Karşıyaka, evinde konuk ettiği Kahramanmaraşspor ile son dakikada attığı golle 2-2 berabere kaldı. Kahramanmaraşspor, 14'üncü dakikada Yasin'in golüyle öne geçti: 0-1. Konuk takım bu kez 40'ıncı dakikada Adar ile ağları sarsıp skoru 2-0 yaptı. İlk yarıyı şok gollerle iki farklı mağlup kapatan Karşıyaka, 66'ncı dakikada Mert Yusuf'un golüyle farkı bire indirip umutlandı: 1-2. Dakikalar 90+8'i gösterdiğinde ev sahibi Kaf-Kaf penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Enes, yeşil-kırmızılıları yenilgiden kurtardı: 2-2. Karşıyaka bu sonuçla 26 puana yükselse de lider Bursaspor'un 6 puan gerisine düştü. Play-Off potasında yer alan Kahramanmaraşspor ise puanını 18 yaptı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraşspor, Karşıyaka, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Son Dakika Golüyle Kahramanmaraşspor ile Berabere Kaldı - Son Dakika

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