Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı: Stadyum konusunda elimiz güçlenecek

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Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı İlker Ergüllü, futbol takımını bir üst lige çıkarınca stadyum konusunda ellerinin güçleneceği düşüncesine sahip olduğunu söyledi.

İzmir'in en köklü kulüplerinden birisi olan Karşıyaka Spor Kulübü, 25 yıldır kendi stadyumuna kavuşmak için verdiği mücadeleyi sürdürmeye devam ediyor. İlk ihalesi 2014 yılında yapılan, 2015'te ise temelleri atıldıktan sonra hiçbir işlem yapılmayan Yalı'daki arazi atıl bir şekilde kalırken, 31 Mart'taki yerel seçimlerden önce bu durumla alakalı hareketli günler yaşandı. Eski Karşıyaka Belediye Başkanı ve şimdiki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, stadyumun yapımı için sözler verirken, Karşıyaka Spor Kulübü İler Ergüllü de konuyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Ergüllü, "Stadyum mitingi çok güzel oldu. Bizleri yalnız bırakmayan camiamıza ve taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir ses getirdiğimize inanıyoruz. Mitingden bir gün önce benim İsmail Küçükkaya'ya çıkmam, orada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in verdiği sözler, zaten eskiden Karşıyaka Belediye Başkanı olan şimdi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cemil Tugay'ın verdiği sözlerin hepsi stadyumun yapılması yönünde oldu" diye konuştu.

"Stadyumumuza kavuşmak istiyoruz"

Şampiyon olarak üst lige çıkmanın stadyum konusunda önemli bir durum olduğunu vurgulayan Ergüllü, "Bizim yapmamız gereken; futbol takımımızı bir üst lige atarsak, stadyum konusunda elimizin güçleneceğini ve siyasi olarak bize destek olan kişilerinde bu güçle birlikte elinin rahatlayacağını düşünüyorum. Hamza Dağ başkan da bu olayın üzerinde ciddi bir şekilde duruyor. Biz kulüp olarak siyasetin üstünde, sadece bize destek olmalarını ve Karşıyaka'nın stadyumuna kavuşmasını istiyoruz. Bunun için de tüm girişimlere başlayacağız. Ama öncelik, ligin tamamlanması ve kulüpteki kendi seçimimizi bitirmemiz. Kısa bir sürede değişimler olmasa da önümüzdeki sezondan itibaren bir şeylerin başlayacağını söyleyebiliriz" dedi. - İZMİR